मुरादाबाद रेल मंडल में ट्रेनों को मिलेगी रफ्तार, हरदोई में 32 करोड़ से होगा लूप लाइन का विस्तार

जागरण संवाददाता, हरदोई। दलेलनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के निर्बाध और समयबद्ध संचालन के लिए रेलवे प्रशासन ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुरादाबाद रेल मंडल के अंतर्गत दलेलनगर, चोडियाला और अगवानपुर स्टेशनों पर परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए 32.01 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया है।

इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आठ अक्टूबर तक की समय सीमा तय की गई है। परियोजना पूरी होने के बाद मुख्य ट्रैक पर मालगाड़ियों के कारण लगने वाला जाम खत्म होगा, जिससे यात्री ट्रेनों की गति और समयबद्धता में सीधा सुधार दिखेगा।

दलेलनगर स्टेशन पर वर्तमान में अप और डाउन दिशा में दो लूप लाइनें मौजूद हैं, लेकिन उनकी लंबाई कम होने से लंबी माल गाड़ियों को पूरी तरह लूप में खड़ा करना संभव नहीं हो पाता था। इसके चलते अक्सर मुख्य लाइन बाधित होती थी और परिचालन में अतिरिक्त मशक्कत करनी पड़ती थी। योजना के तहत अब इन दोनों लूप लाइनों की लंबाई हरदोई की दिशा में बढ़ाई जाएगी।