सीतापुर की मशहूर दरी के धागों से बुनेगा वैश्विक बाजार का ताना-बाना, देश-विदेश के खरीदारों से जुड़ेंगे जिले के बुनकर

संवाद सूत्र, सीतापुर। पीढ़ियों से हथकरघों पर बुनी जा रही जिले की दरियों को वैश्विक बाजार में नई पहचान दिलाने की तैयारी है। बुनकरों और कुटीर उद्योगों को बड़े खरीदारों से जोड़ने के लिए 24 और 25 अक्टूबर को प्रशासन की ओर से एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) दरी क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित शिक्षण संस्थान किया जाएगा। इसमें देश-विदेश के खरीदारों के साथ व्यावसायिक बैठकें होंगी। साथ ही विशेषज्ञ बुनकरों और उद्यमियों को डिजाइन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और ऑनलाइन कारोबार के गुर सिखाएंगे।

दरी बुनाई की परंपरा करीब 150 से 200 वर्ष पुरानी मानी जाती है। बिसवां, लहरपुर, महमूदाबाद, नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकर परिवार पीढ़ी-दर-पीढ़ी इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। हस्तनिर्मित गुणवत्ता, टिकाऊपन और आकर्षक डिजाइन के कारण यहां की दरियों की देश-विदेश में मांग है। यह उद्योग हजारों परिवारों की आजीविका का आधार भी है। सम्मेलन के जरिए स्थानीय उत्पादों को नए बाजार उपलब्ध कराने और बुनकरों के कारोबार का विस्तार करने पर जोर रहेगा।