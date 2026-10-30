मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ खाद्य विभाग की छापेमारी, सीतापुर में टीम ने 216 किलो रसगुल्ला किया सील

जागरण संवाददाता, सीतापुर। दीपावली के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम अभियान चला रही है। इसी कड़ी में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने खोआ, मिठाई, दूध और खाद्य तेल समेत विभिन्न खाद्य पदार्थों के 10 नमूने एकत्र किए।

216 किलो रसगुल्ला समेत सरसों का तेल सील किया गया। इसके अलावा 15 किलो आलू और करीब 22 किलो खराब मिठाइयां नष्ट कराई गईं। सहायक आयुक्त अमित कुमार सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी बागेश त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनंत स्वरूप वर्मा, दिवाकर व सुभाष की टीम ने सिधौली खोआ मंडी से पांच। सोन पापड़ी व रसगुल्ले का एक-एक नमूना भरा और जंक लगे दस टिन रसगुल्ले जब्त किए।