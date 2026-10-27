रेवाड़ी में त्योहारी सीजन में मिलावट पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, 281 किलो घी जब्त

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। त्योहारी सीजन में मिठाई और खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की ओर से लगातार जांच जारी है। सोमवार को दिनभर जिले के अलग-अलग स्थानों पर जांच करते हुए विभिन्न उत्पादों के नमूने (सैंपल) लिए गए।

इस दौरान 281 किलोग्राम घी की गुणवत्ता पर संदेह होने के कारण सीज किया गया। जांच प्रक्रिया शहर के साधुशाह नगर स्थित गोदाम में हुई। यहां खोया, मिल्क केक और दूध की जांच की गई। मिलावटी का शक होने पर सैंपल लिए गए।

खाद्य पदार्थों के लिए गए सैंपल इसके बाद धारूहेड़ा चुंगी स्थित एक गोदाम में जांच की गई, जहां मिल्क केक के सैंपल लिए गए। इसी कड़ी में कालाका रोड के सरस्वती विहार स्थित गोदाम में खोवा की जांच करते हुए सैंपल लिए गए। इसी प्रकार की जांच कसौला चौक स्थित मिठाई की दुकान से खोया, डेयरी से घी के सैंपल लिए गए।