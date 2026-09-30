सीतापुर में युवक ने चचेरे भाई को लोहे के पाइप से वारकर मार डाला, तालाब के किनारे फेंका शव

संवाद सूत्र, सीतापुर। मनिकापुर गांव में बुधवार को तालाब किनारे कुंभी में एक युवक का शव मिला। युवक के सिर समेत शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने युवक के चचेरे भाई को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपित ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं।

गांव के संदीप अपनी मां रामदेवी और भाई विवेक के साथ रहते थे। घटना के समय मां अपने मायके हरदोई के मझिगवां गांव गई थीं, जबकि भाई विवेक गुजरात में मजदूरी करता है। संदीप बुधवार रात घर के बाहर चारपाई पर लेटा था। रात में संदीप का चचेरा भाई गुड्डू उसके पास पहुंचा।

पता चला है कि दोनों ने साथ में शराब पी। इस दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। हालांकि, उस समय मामला कहासुनी तक ही सीमित रहा और गुड्डू अपने घर चला गया। इसके बाद संदीप भी चारपाई पर सो गए।

बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद गुड्डू अपने घर से लोहे की पाइप लेकर दोबारा संदीप के पास पहुंचा। उसने सो रहे संदीप पर पाइप से ताबड़तोड़ कई वार किए। संदीप की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपित ने शव को घसीटकर घर से कुछ दूरी पर तालाब के किनारे ले जाकर कुंभी में फेंक दिया।