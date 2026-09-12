चारों दिशाओं से टाइम बताएगा सीतापुर का 'क्लॉक टावर', 20 फीट की ऊंचाई से कलेक्ट्रेट की खूबसूरती में लगा रहा चार चांद
सीतापुर कलेक्ट्रेट परिसर में लगभग छह लाख रुपये की लागत से 20 फीट ऊंचा क्लाक टावर बनाया गया है। यह ...और पढ़ें
HighLights
सीतापुर कलेक्ट्रेट में 20 फीट ऊंचा नया क्लाक टावर स्थापित।
लगभग छह लाख रुपये की लागत से इसका निर्माण किया गया।
यह टावर परिसर की सुंदरता बढ़ाएगा और समय की जानकारी देगा।
संवाद सूत्र, सीतापुर। कलेक्ट्रेट परिसर में बड़े तिरंगे लगाने के बाद अब परिसर की सुंदरता और आकर्षण बढ़ाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। यहां करीब छह लाख की लागत से 20 फीट ऊंचे ‘क्लाक टावर’ का निर्माण कराया गया है।
टावर के शीर्ष पर चारों दिशाओं में बड़ी घड़ियां लगाई गईं हैं। इसके तैयार होने के बाद कलेक्ट्रेट आने वाले लोगों को दूर से ही समय की जानकारी मिल रही है और परिसर की खूबसूरती में भी इजाफा हुआ है।
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कलेक्ट्रेट परिसर में जुलाई में विशाल तिरंगा स्थापित गया था। अब इसी परिसर में क्लाक टावर का निर्माण गया है। टावर में उच्च गुणवत्ता वाले लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी मजबूती और आकर्षण लंबे समय तक बरकरार रहे।
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कलेक्ट्रेट कर्मियों का मानना है कि यह टावर कलेक्ट्रेट परिसर की नई पहचान बनेगा। पारंपरिक वास्तुकला और आधुनिक तकनीक के समन्वय से तैयार होने वाला यह टावर अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन के लिए उपयोगी होने के साथ ही आकर्षण का केंद्र भी बनेगा।