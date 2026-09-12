चारों दिशाओं से टाइम बताएगा सीतापुर का 'क्लॉक टावर', 20 फीट की ऊंचाई से कलेक्ट्रेट की खूबसूरती में लगा रहा चार चांद

संवाद सूत्र, सीतापुर। कलेक्ट्रेट परिसर में बड़े तिरंगे लगाने के बाद अब परिसर की सुंदरता और आकर्षण बढ़ाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। यहां करीब छह लाख की लागत से 20 फीट ऊंचे ‘क्लाक टावर’ का निर्माण कराया गया है।

टावर के शीर्ष पर चारों दिशाओं में बड़ी घड़ियां लगाई गईं हैं। इसके तैयार होने के बाद कलेक्ट्रेट आने वाले लोगों को दूर से ही समय की जानकारी मिल रही है और परिसर की खूबसूरती में भी इजाफा हुआ है।