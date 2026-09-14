सीतापुर में अनियंत्रित बोलेरो खाई में गिरी, बुजुर्ग की मौत; 6 यात्री गंभीर रूप से घायल
सीतापुर में बिसवां-खैराबाद मार्ग पर एक बोलेरो अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिसमें एक बीमार बुजुर्ग की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए।
HighLights
बिसवां-खैराबाद मार्ग पर बोलेरो अनियंत्रित होकर खाई में पलटी।
हादसे में बीमार बुजुर्ग बाबूराम की दुखद मृत्यु हो गई।
चालक को झपकी आने से छह अन्य लोग चोटिल हुए।
जागरण संवाददाता, सीतापुर। बिसवां- खैराबाद मार्ग पर रविवार की देर रात एक बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई।
बोलेरो सवार बीमार बुजुर्ग को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर जा रहे थे, हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि छह लोग चोटिल हुए हैं। घटना का कारण चालक को झपकी आना बताया जा रहा है।
सकरन के सरैया कला निवासी बाबूराम की रात में तबीयत बिगड़ने पर परिवारजन उनको लेकर बोलेरो से जिला अस्पताल भर्ती कराने जा रहे थे। मानपुर व खैराबाद के बीच सिपाह मोड़ के पास बोलेरो अचानक नियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलट गई।
हादसे में बाबूराम उनका पुत्र राजाराम, राम लखन, सौरभ, राजकुमारी, फूलमती, चालक अनुज जख्मी हो गए। सभी को पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैराबाद पहुंचाया।
वहां बाबूराम को मृत घोषित कर दिया गया। अन्य घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। थानाध्यक्ष खैराबाद अनिल सिंह ने बताया हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई है। छह सवार जख्मी हुए हैं।
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