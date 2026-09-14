सीतापुर में अनियंत्रित बोलेरो खाई में गिरी, बुजुर्ग की मौत; 6 यात्री गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, सीतापुर। बिसवां- खैराबाद मार्ग पर रविवार की देर रात एक बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई।

बोलेरो सवार बीमार बुजुर्ग को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर जा रहे थे, हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि छह लोग चोटिल हुए हैं। घटना का कारण चालक को झपकी आना बताया जा रहा है।

सकरन के सरैया कला निवासी बाबूराम की रात में तबीयत बिगड़ने पर परिवारजन उनको लेकर बोलेरो से जिला अस्पताल भर्ती कराने जा रहे थे। मानपुर व खैराबाद के बीच सिपाह मोड़ के पास बोलेरो अचानक नियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलट गई।