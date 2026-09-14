यमुना एक्सप्रेसवे पर बस-ट्रक की भिड़ंत: चालक को झपकी आने से हादसा, दो दर्जन से अधिक यात्री घायल

जागरण संवाददाता, मथुरा। नौहझील के यमुना एक्सप्रेसवे पर सोमवार तड़के माइलस्टोन 75 के पास झपकी आने से एक बस आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसे में बस चालक और परिचालक समेत करीब दो दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए।

सूचना मिलते ही नौहझील थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौहझील भेजा, जहां से छह गंभीर घायलों को रेफर किया गया है।

यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा

हादसा सुबह करीब 2:40 बजे नोएडा से आगरा की ओर जाने वाले मार्ग पर हुआ। बिहार नंबर की बस के चालक सुनील दत्त को झपकी आ गई, जिससे बस आगे चल रहे हरियाणा नंबर ट्रक से टकरा गई। टक्कर में चालक सुनील दत्त और परिचालक को गंभीर चोटें आईं, जबकि दो दर्जन यात्रियों को भी चोट लगी। पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क किनारे खड़ा करा दिया। जिला एंबुलेंस प्रभारी सचिन कुमार ने बताया छह गंभीर घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल रेफर किया है।