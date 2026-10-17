सीतापुर में सदियों बाद छटा अंधेरा, साढ़े आठ करोड़ की लागत से 36 गांवों में रोशनी से जगमगाएगी दिवाली

दुर्गेश शुक्ल, सीतापुर। अंधेरे में गुजरती रातें, रोशनी के लिए दूसरे गांवों पर निर्भरता और घरों को झालरों से सजाने का सपना। अब जिले के 36 मजरों के ग्रामीणों के लिए ये बातें बीते दिनों की याद बन गईं हैं। विभाग की ओर से चलाए जा रहे हर घर रोशन की मुहिम सार्थक दिखने लगी है।

विभाग की ओर से 163 मजरों में साढ़े आठ करोड़ की लागत से बिजली का कार्य कराया जा रहा है। जिले के 36 गांवों में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंचने से ग्रामीणों में उत्साह है। इस बार दिवाली पर उनके घर भी रंग-बिरंगी झालरों से जगमगाएंगे। विभाग की इस पहल से वर्षों से बिजली की सुविधा से वंचित ग्रामीण परिवार खुश हैं।



बोले ग्रामीण : कमलापुर के बसंतपुर निवासी प्रिंस कुमार ने बताया कि पहले जब आसपास के गांवों में दिवाली पर घर रंग-बिरंगी झालरों से सजते थे तो घर के बच्चे भी रोशनी देखने पहुंच जाते थे। अपने घर में बिजली न होने के कारण वे भी ऐसी सजावट का सपना देखते थे। अब बिजली पहुंचने से उनका यह सपना पूरा होगा। कमुलिया गांव के पुष्पेंद्र सिंह ने बताया दैनिक जागरण के प्रयास से गांव में बिजली पहुंची है।