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यूपी की शिवानी मेहरोत्रा का कमाल, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी 'माउंट एल्ब्रस' पर फहराया तिरंगा

By Durgesh Dwivedi Edited By: Sachin Sharma
Updated: Wed, 19 Aug 2026 10:19 PM (IST)

सीतापुर की शिवानी मेहरोत्रा ने स्वतंत्रता दिवस पर रूस के माउंट एल्ब्रस, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया।

यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराती शिवानी मेहरोत्र

यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराती शिवानी मेहरोत्र

HighLights

  1. शिवानी मेहरोत्रा ने माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराया।

  2. यह रूस में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है।

  3. पहले माउंट किलिमंजारो भी फतह कर चुकी हैं।

संवाद सूत्र, सीतापुर। नगर की शिवानी मेहरोत्रा ने स्वतंत्रता दिवस पर रूस के 5,642 मीटर ऊंचे माउंट एल्ब्रस की चोटी फतह कर इतिहास रच दिया। उन्होंने यहां तिरंगा लहराया है। यह चोटी सिर्फ रूस की ही नहीं बल्कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। उनका लक्ष्य माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने का है।

शिवानी वर्ष 2018 से पर्वतारोहण कर रही हैं। जनवरी 2026 में उन्होंने माउंट किलिमंजारो को उन्होंने फतह किया था। खराब मौसम और बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी अटूट हिम्मत और जज्बे के बल पर इस मुकाम को हासिल किया।

पिता ने जताई खुशी

पेशे से योग टीचर और फिटनेस की शौकीन हैं। इससे पहले जनवरी 2026 में उन्होंने तंजानिया स्थित अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो (5,895 मीटर) को भी फतह कर चुकी है।

सफलता का श्रेय अपने कड़े अनुशासन, फिटनेस और परिवार के समर्थन को देती हैं। बेटी की इस उपलब्धि पर पिता संजय और मां आरती मेहरोत्रा ने गर्व व्यक्त किया है।

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