यूपी की शिवानी मेहरोत्रा का कमाल, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी 'माउंट एल्ब्रस' पर फहराया तिरंगा

संवाद सूत्र, सीतापुर। नगर की शिवानी मेहरोत्रा ने स्वतंत्रता दिवस पर रूस के 5,642 मीटर ऊंचे माउंट एल्ब्रस की चोटी फतह कर इतिहास रच दिया। उन्होंने यहां तिरंगा लहराया है। यह चोटी सिर्फ रूस की ही नहीं बल्कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। उनका लक्ष्य माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने का है।

शिवानी वर्ष 2018 से पर्वतारोहण कर रही हैं। जनवरी 2026 में उन्होंने माउंट किलिमंजारो को उन्होंने फतह किया था। खराब मौसम और बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी अटूट हिम्मत और जज्बे के बल पर इस मुकाम को हासिल किया।