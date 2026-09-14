सीतापुर में लंबे इंतजार के बाद शहीद ऊधम सिंह की प्रतिमा को मिलेगा सम्मानजनक स्थान, 16 सितंबर को भव्य यात्रा की तैयारी

संवाद सूत्र, मिश्रिख (सीतापुर)। देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले महान क्रांतिकारी शहीद-ए-आजम सरदार ऊधम सिंह की प्रतिमा करीब 15 वर्षों तक कोतवाली मिश्रिख में रखी थी। अब न्यायालय के आदेश के बाद प्रतिमा पक्षकार को सौंप दी गई है। 16 सितंबर को प्रतिमा को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ नैमिषारण्य के गुरुद्वारा साहिब ले जाने की तैयारी है।

भारतीय सिख संगठन के जिलाध्यक्ष गुरपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2010 से प्रतिमा कोतवाली परिसर में रखी थी। लंबे समय तक सम्मानजनक स्थान नहीं मिलने से समाज के लोगों में असंतोष था। न्यायालय के आदेश के बाद प्रतिमा रिलीज होने से अब उसे उचित स्थान मिलने की उम्मीद जगी है।

उन्होंने बताया कि 16 सितंबर को सुबह 9:30 बजे मिश्रिख तहसील चौराहे से प्रतिमा को सम्मानपूर्वक नैमिषारण्य ले जाया जाएगा। इसके लिए सामाजिक, धार्मिक, किसान और युवा संगठनों के साथ राष्ट्रप्रेमी नागरिकों से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की गई है।