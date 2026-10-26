सीतापुर में पेड़ से लटका मिला साधु का शव, जांच में जुटी पुलिस की टीम

संवाद सूत्र, इमलिया सुल्तानपुर (सीतापुर)। कमोलिया गांव के बाहर मंगलवार सुबह जंगी बाबा का शव पेड़ से लटका मिला। साधु, संतों ने पहुंचकर हत्या की आशंका जताई है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाए। जनकपुरी निवासी जंगी बाबा दो साल से अधिक समय से गांव के बाहर मंदिर बनाकर रह रहे थे। सुबह ग्रामीण मंदिर की ओर गए तो रस्सी के सहारे पेड़ से लटका शव देखा।

मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर लखीमपुर और पिसावां क्षेत्र से साधु-संत मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हत्या करके शव लटकाए जाने की आशंका जताई। इमलिया सुल्तानपुर थानाध्यक्ष आशीष तिवारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। रिपोर्ट के आधार पर जांच की दिशा तय की जाएगी। मामले की जांच की जा रही है।