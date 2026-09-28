सात समंदर पार बैठे NRI के पूर्वजों का पंडित जी वीडियो कॉल से करा रहे तर्पण, हुई 100 से ज्यादा ऑनलाइन बुकिंग

संवाद सूत्र, सीतापुर। पितृपक्ष में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं अपने पितरों का तर्पण करने के लिए तीर्थनगरी आते हैं। पितरों के तर्पण के लिए श्रद्धालु नए तरीके भी अपना रहे हैं।

विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीय जो समय या वीजा संबंधी अड़चन के चलते यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, वह वीडियो कॉल के जरिए अपने पूर्वजों का तर्पण और त्रिपिंडी श्राद्ध करा रहे हैं। इसके लिए स्थानीय कर्मकांडी ब्राह्मणों ने ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है।

इंटरनेट मीडिया की विभिन्न साइट के माध्यम से भी बुकिंग हो रही है। गूगल मीट और व्हाट्सएप के जरिए यजमानों को अनुष्ठान से जोड़ा जा रहा है। पुरोहितों ने बताया कि अब तक ऑनलाइन त्रिपिंडी के लिए 100 से अधिक बुकिंग हो चुकी हैं। इनमें 20 प्रतिशत विदेशों में रह रहे भारतीय हैं। श्रद्धालुओं ने अलग-अलग तिथियों के लिए संपर्क किया है।