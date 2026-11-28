संवाद सूत्र, सीतापुर। हरियाणा पुलिस ने शुक्रवार रात होटल निमिषा में स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापा मारा। यहां से तीन युवकों और दो युवतियों को पकड़कर ले गई। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी ने बताया कि हरियाणा की पुलिस ने घटना और आरोपितों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। सिर्फ सहयोग मांगा था। हालांकि, चर्चा है कि किसी वीआईपी के आवास से चोरी के मामले में पांचों संदिग्ध हैं।

हरियाणा पुलिस ने शुक्रवार रात स्थानीय पुलिस से संपर्क किया। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक कुमार सिंह होटल निमिषा में संदिग्धों के छिपे होने की जानकारी देकर छापेमारी में सहयोग मांगा। इसके बाद रात करीब डेढ़ बजे स्थानीय पुलिस के साथ होटल में छापा मारा।

यहां से पांचों को पकड़ लिया और हरियाणा लेकर चली गई। बताया जा रहा है कि पांचों युवक और युवती शुक्रवार शाम को आए थे और दो कमरे लिए थे। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक कुमार सिंह ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने उनसे सिर्फ सहयोग मांगा था। यह बताया था एक घटना में पांचों संदिग्ध हैं। इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया है।