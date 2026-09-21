सीतापुर में डीएम-एसपी कर रहे थे जनसुनवाई, तहसील परिसर से लेखपाल की बाइक हो गई चोरी

संवाद सूत्र, महोली (सीतापुर)। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान शनिवार को तहसील सभागार में जिलाधकारी डॉ. राजा गणपति आर और एसपी अंकुर अग्रवाल जनसुनवाई कर रहे थे। इसी बीच परिसर से लेखपाल की बाइक चोरी हो गई। कोतवाली में शिकायत के बाद लेखपाल ने रिसीविंग मांगी तो सिपाही ने मना कर दिया। कोतवाल ने घटना से ही इन्कार कर दिया। यह स्थिति आम जनमानस की शिकायतों के प्रति पुलिस की गंभीरता पर सवाल खड़ा करती है।

रिछाही निवासी लेखपाल कपिल वर्मा शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में बाइक से आए थे। जनसुनवाई के बाद जब वह बाइक के पास पहुंचे तो गायब मिली। आसपास तलाश करने के बावजूद बाइक का पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया, जहां सिपाही ने रिसीविंग देने से मना कर दिया।