    खेत में घास काटने गई महिला को जंगली सुअर ने उतारा मौत के घाट, इलाके में दहशत

    By Sarvesh Dhar Dubey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:36 PM (IST)

    मंगलवार को सिद्धार्थनगर के जोगिया क्षेत्र में जंगली सुअर के हमले से एक महिला की मौत हो गई। रीवा नानकार गांव की ज्ञानमती खेत में घास काट रही थीं, तभी स ...और पढ़ें

    जंगली सुअर के हमले में महिला की मौत

    संवाद सूत्र, सिद्धार्थनगर। जंगली सुअर ने मंगलवार को एक महिला की जान ले ली। खेत में घास काटने गई महिला पर अचानक हुए हमले ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। घटना इतनी भयावह थी कि आसपास मौजूद लोग भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ सके। महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे गांव में शोक और दहशत का माहौल है।

    घटना मंगलवार दोपहर बाद जोगिया क्षेत्र के ग्राम बैरवा नानकार के दक्षिणी सिवान की है। रीवा नानकार गांव निवासी 42 वर्षीय ज्ञानमती पत्नी रामराज अन्य महिलाओं के साथ पशुओं के लिए चारा काटने खेत में गई थीं।

    खेत आबादी से कुछ दूरी पर स्थित था। इसी दौरान पीछे से आए जंगली सुअर ने अचानक ज्ञानमती पर हमला कर दिया। हमला इतना तेज और अचानक था कि महिला संभल भी नहीं सकीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जंगली सुअर ने अपने जबड़ों से पेट पर वार किया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

    हमले का दृश्य इतना भयावह था कि साथ मौजूद महिलाएं डर के मारे भाग खड़ी हुईं। गांव में सूचना पहुंचते ही लोग लाठी-डंडों के साथ खेत की ओर दौड़े, लेकिन तब तक जंगली सुअर महिला को गंभीर रूप से घायल कर चुका था।

    भीड़ को आते देख सुअर मौके से भाग गया, पर ज्ञानमती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में भय व्याप्त है। स्वजन ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दे दी है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जंगली सुअरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है।

