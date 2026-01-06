पेंच टाइगर रिजर्व में मिला दो दिन से लापता ग्रामीण का शव, बाघ के हमले में मौत की आशंका

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। पेंच टाइगर रिजर्व के गुमतरा कोर वन परिक्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। वन और पुलिस टीम की सर्चिंग के दौरान 43 वर्षीय कमल उइके का क्षत-विक्षत शव नदी किनारे मिला। प्रारंभिक अनुमान है कि उनकी मौत बाघ के हमले में हुई।

दो दिन से लापता था ग्रामीण सूचना के अनुसार, कमल उइके, तिकाड़ी माल निवासी, 4 जनवरी की शाम से लापता था। परिजन ने बताया कि वह अक्सर मछली पकड़ने के लिए पेंच नदी के ‘तिकाड़ी घाट’ और ‘महादेव घाट’ की ओर जाता था। यह रिजर्व का घना और प्रतिबंधित कोर एरिया है। जब वह देर तक वापस न लौटा तो परिजनों ने वन अधिकारियों और पुलिस को सूचित किया।

सघन तलाशी में मिला शव मंगलवार सुबह चांद थाना पुलिस और पेंच टाइगर रिजर्व की टीम ने गुमतरा कोर क्षेत्र की बीट छेड़िया में तलाशी अभियान चलाया। ‘महादेव घाट’ के पास कमल के अवशेष बरामद हुए। मौके के हालात और साक्ष्यों से प्रतीत हुआ कि किसी हिंसक वन्य प्राणी, संभवतः बाघ ने उसे अपना शिकार बनाया।