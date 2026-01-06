रीवा में युवक से बर्बरता... चोरी के शक में बेरहमी से पीटा, 12 इंच लंबी चोटी उखाड़ी, थाने पहुंचा पीड़ित
रीवा जिले में एक युवक रोहित यादव के साथ बर्बरता की घटना सामने आई है। चोरी के झूठे आरोप में उसे पीटा गया और उसकी 12 इंच लंबी धार्मिक चोटी जबरन उखाड़ दी ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। रीवा जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मजगावा में एक युवक के साथ न केवल मारपीट की गई, बल्कि उसकी धार्मिक आस्था और पहचान से जुड़ी 12 इंच लंबी चोटी (चूंदी) को भी जबरन उखाड़ दिया गया। पीड़ित युवक हाथ में अपनी उखड़ी हुई चोटी लेकर इंसाफ की गुहार लगाने थाने पहुंचा, जिसे देख हर कोई दंग रह गया।
यह है मामला
पीड़ित युवक की पहचान रोहित यादव के रूप में हुई है, जो सेमरिया का रहने वाला है और वर्तमान में BSNL 5G लाइन के लिए पाइप डालने का काम कर रहा है। रोहित के अनुसार, घटना उस समय हुई जब वह मजगावा गांव में अपनी ही गाड़ी से डीजल निकाल रहा था। इसी दौरान गांव के ही दीपक पांडे (उर्फ बिल्लू) ने उन पर पेट्रोल/डीजल चोरी का झूठा आरोप लगाया।
रोहित ने बताया कि उसने अपने सेठ से भी बात कराने की कोशिश की और स्पष्ट किया कि वह चोरी नहीं कर रहा है, लेकिन आरोपी ने एक न सुनी। आरोपी के साथ तीन-चार अन्य लोग भी वहां पहुंच गए और रोहित को अकेला पाकर उसके साथ बर्बरता शुरू कर दी।
रोहित ने बेहद दुखी स्वर में अपनी पीड़ा सुनता हुए कहा कि वह पिछले सात वर्षों से जटाधारी हैं और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता है। आरोपियों ने न केवल उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, बल्कि उसकी 12 इंच लंबी चोटी को जड़ से उखाड़ दिया। पीड़ित का आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने उससे 15,700 भी लूट लिए।
रोहित ने आरोपी दीपक पांडे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह नशे का आदी है और आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। घटना के बाद आरोपियों ने उसे धमकी भी दी कि यदि उसने पुलिस में शिकायत की, तो वे उसे फिर से मारेंगे।
घटना के बाद पीड़ित बैकुंठपुर थाना पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, रोहित का कहना है कि पुलिस ने केवल साधारण मारपीट का मामला दर्ज किया है, जबकि उसकी चोटी उखाड़ने और लूटपाट जैसी गंभीर घटनाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई। पीड़ित ने प्रशासन से मांग की है कि उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और उसके साथ हुई लूटपाट के लिए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
