उज्जैन में तेज रफ्तार कार ट्राले में घुसी, तीन की मौत, पांच घायल, तेलंगाना से अयोध्या जा रहे थे

डिजिटल डेस्क, इंदौर। उज्जैन में देवास रोड पर मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। तेलंगाना से अयोध्या जा रहे यात्रियों की टेंपो ट्रैक्स पाइप से भरे ट्राले में जा भिड़ी। हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक बालक सहित 5 लोग घायल हो गए।

पुलिस ने बताया कि तेलंगाना राज्य स्थित फारदीपुर केबी नरसिम्हा उम्र 20 साल ओर उसके सात दोस्त टेम्पो ट्रैक्स से अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे थे। उनकी गाड़ी मंगलवार सुबह देवासरोड स्थित ग्राम चंदेसरी से गुजर रही थी। इसी दौरान बायपास पर आगे चल रहे पाइप से भरे ट्राले के चालक ने ब्रेक लगा दिया। इससे ट्रैक्स ट्राले में घुस गई।