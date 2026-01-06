पन्ना में खाद्य तेल से भरा ट्रक पलटा, डिब्बा-बाल्टी लेकर लूटने उमड़े ग्रामीण, पुलिस को भांजनी पड़ीं लाठियां
पन्ना-कटनी मार्ग पर चौपरा के पास खाद्य तेल से भरा एक ट्रक पलटने से सड़क पर तेल फैल गया। स्टेयरिंग फेल होने से हुए इस हादसे के बाद, आसपास के गांवों से ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में पन्ना–कटनी मुख्य मार्ग पर चौपरा के पास एक सड़क हादसा हो गया। खाद्य तेल के पीपों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा ट्रक का स्टेयरिंग फेल होने से हुआ। हालांकि दुर्घटना से ज्यादा चर्चा का विषय इसके बाद का नजारा बना।
सड़क पर बही ‘तेल की गंगा’, मच गई लूट
ट्रक पलटते ही उसमें रखे तेल के डिब्बे फूट गए और सड़क पर तेल बहने लगा। जैसे ही घटना की खबर आसपास के गांवों में फैली, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लोग अपने-अपने घरों से बाल्टी, डिब्बे और बर्तन लेकर आए और उनमें सड़क पर फैले तेल को भरने की होड़ मच गई। हालात ऐसे थे कि लोग जान की परवाह किए बिना ट्रक के आसपास तेल को बटोरने के लिए टूट पड़े।
भीड़ बेकाबू, पुलिस को उठाना पड़ा सख्त कदम
सूचना मिलते ही शाहनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा और उग्र थी कि हालात काबू में करना मुश्किल हो गया। आखिरकार पुलिस को लाठियां भांजकर ग्रामीणों को मौके से हटाना पड़ा। गनीमत यह रही कि इस अफरा-तफरी के दौरान कोई गंभीर अप्रिय घटना नहीं हुई।
चालक सुरक्षित, लाखों का नुकसान
हादसे में ट्रक चालक गौरी शंकर पूरी तरह सुरक्षित है। चालक के अनुसार इस घटना में करीब एक लाख रुपये के खाद्य तेल का नुकसान हुआ है। बाद में पुलिस ने क्रेन की मदद से पलटे ट्रक को सड़क से हटवाया और यातायात को सुचारु कराया।
