पन्ना में खाद्य तेल से भरा ट्रक पलटा, डिब्बा-बाल्टी लेकर लूटने उमड़े ग्रामीण, पुलिस को भांजनी पड़ीं लाठियां

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में पन्ना–कटनी मुख्य मार्ग पर चौपरा के पास एक सड़क हादसा हो गया। खाद्य तेल के पीपों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा ट्रक का स्टेयरिंग फेल होने से हुआ। हालांकि दुर्घटना से ज्यादा चर्चा का विषय इसके बाद का नजारा बना।

सड़क पर बही ‘तेल की गंगा’, मच गई लूट ट्रक पलटते ही उसमें रखे तेल के डिब्बे फूट गए और सड़क पर तेल बहने लगा। जैसे ही घटना की खबर आसपास के गांवों में फैली, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लोग अपने-अपने घरों से बाल्टी, डिब्बे और बर्तन लेकर आए और उनमें सड़क पर फैले तेल को भरने की होड़ मच गई। हालात ऐसे थे कि लोग जान की परवाह किए बिना ट्रक के आसपास तेल को बटोरने के लिए टूट पड़े।