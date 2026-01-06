केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानआर्यमन घायल, अचानक ब्रेक लगने से कार की सनरूफ से टकराया सीना, लगी चोट
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानआर्यमन सिंधिया शिवपुरी दौरे पर घायल हो गए। कार की सनरूफ से लोगों का अभिवादन करते समय अचानक ब्रेक लगन ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे व एमपीसीए अध्यक्ष महानआर्यमन सिंधिया शिवपुरी दौरे के दौरान घायल हो गए। उन्हें सीने में चोट आई है। यह घटना तब हुई जब महानआर्यमन कार के सनरूफ से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। उसी दौरान चालक ने अचानक ब्रेक लगाए, जिस वजह से महानआर्यमन का संतुलन बिगड़ा और उन्हें सीने में चोट लग गई।
गौरतलब है कि महानआर्यमन फिलहाल दो दिवसीय शिवपुरी दौरे पर हैं। सोमवार को वह कोलारस के कॉलेज ग्राउंड में आयोजित भाजपा नेता रविन्द्र शिवहरे द्वारा प्रायोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम समाप्ति के बाद जनता का अभिवादन स्वीकार करने के लिए उन्हें ग्राउंड का चक्कर लगवाया जा रहा था।
ऐसे लगी चोट
इस दौरान महानआर्यमन सिंधिया युवा भाजपा नेता लवलेश जैन ‘चीनू’ की कार के सनरूफ पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। कार लवलेश जैन चला रहे थे, जबकि अगली सीट पर रविन्द्र शिवहरे मौजूद थे। इसी बीच अचानक कार के तेज ब्रेक लग गए, जिससे महानआर्यमन सिंधिया का सीना सनरूफ से टकरा गया और उन्हें चोट लग गई।
रास्ते में बढ़ गया दर्द
घटना के तुरंत बाद उन्हें अधिक दर्द महसूस नहीं हुआ और उन्होंने दोबारा जनता का अभिवादन कर कार्यक्रम पूरा किया। इसके बाद वह पिछोर के लिए रवाना हुए, जहां हल्का दर्द बढ़ने पर दर्द निवारक दवा दी गई। पिछोर कार्यक्रम के बाद जब वह चंदेरी के लिए निकले, तो रास्ते में दर्द और बढ़ गया। स्थिति को देखते हुए चंदेरी का दौरा रद्द कर दिया गया।
यह भी पढ़ें- भोपाल में देसी अंदाज में क्रिकेट का रोमांच... मैदान पर धोती-कुर्ता पहनकर उतरे खिलाड़ी, लगाए चौके-छक्के, संस्कृत में कामेंट्री
शिवपुरी अस्पताल में कराया इलाज
इसके बाद उनका काफिला बामौर से वापस शिवपुरी लौटा और सीधे जिला अस्पताल पहुंचा। यहां डॉक्टरों की टीम ने उनका परीक्षण किया और करीब 40 मिनट तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया। सिविल सर्जन डॉ. बीएल यादव के अनुसार महानार्यमन सिंधिया का एक्स-रे, ईसीजी और शुगर टेस्ट किया गया है। प्रारंभिक जांच में मसल्स इंजुरी की आशंका जताई गई है।
डॉक्टरों ने उन्हें आवश्यक दवाएं दी हैं और छाती पर लगाने के लिए सपोर्ट बेल्ट भी प्रदान की गई है। डॉ. यादव ने बताया कि यदि जरूरत पड़ी तो उनका सीटी स्कैन भी कराया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।