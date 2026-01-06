केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानआर्यमन घायल, अचानक ब्रेक लगने से कार की सनरूफ से टकराया सीना, लगी चोट

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे व एमपीसीए अध्यक्ष महानआर्यमन सिंधिया शिवपुरी दौरे के दौरान घायल हो गए। उन्हें सीने में चोट आई है। यह घटना तब हुई जब महानआर्यमन कार के सनरूफ से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। उसी दौरान चालक ने अचानक ब्रेक लगाए, जिस वजह से महानआर्यमन का संतुलन बिगड़ा और उन्हें सीने में चोट लग गई।

गौरतलब है कि महानआर्यमन फिलहाल दो दिवसीय शिवपुरी दौरे पर हैं। सोमवार को वह कोलारस के कॉलेज ग्राउंड में आयोजित भाजपा नेता रविन्द्र शिवहरे द्वारा प्रायोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम समाप्ति के बाद जनता का अभिवादन स्वीकार करने के लिए उन्हें ग्राउंड का चक्कर लगवाया जा रहा था।

ऐसे लगी चोट इस दौरान महानआर्यमन सिंधिया युवा भाजपा नेता लवलेश जैन ‘चीनू’ की कार के सनरूफ पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। कार लवलेश जैन चला रहे थे, जबकि अगली सीट पर रविन्द्र शिवहरे मौजूद थे। इसी बीच अचानक कार के तेज ब्रेक लग गए, जिससे महानआर्यमन सिंधिया का सीना सनरूफ से टकरा गया और उन्हें चोट लग गई।

रास्ते में बढ़ गया दर्द घटना के तुरंत बाद उन्हें अधिक दर्द महसूस नहीं हुआ और उन्होंने दोबारा जनता का अभिवादन कर कार्यक्रम पूरा किया। इसके बाद वह पिछोर के लिए रवाना हुए, जहां हल्का दर्द बढ़ने पर दर्द निवारक दवा दी गई। पिछोर कार्यक्रम के बाद जब वह चंदेरी के लिए निकले, तो रास्ते में दर्द और बढ़ गया। स्थिति को देखते हुए चंदेरी का दौरा रद्द कर दिया गया।