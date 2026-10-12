सिद्धार्थनगर में किसानों के खातों में भेजे गए 1.57 लाख रुपये, कृषि निवेश अनुदान का भी हुआ वितरण

जागरण संवाददाता, डुमरियागंज। बाढ़ प्रभावित किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के रूप में कृषि निवेश अनुदान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोमवार को तहसील सभाकक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण आयोजित किया गया।

इस अवसर पर बाढ़ प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान की धनराशि के प्रतीकात्मक चेक ब्लॉक प्रमुख डुमरियागंज मानती त्रिपाठी एवं उपजिलाधिकारी विवेकानंद मिश्रा द्वारा प्रदान किए गए।

डमी चेक प्राप्त करने वाले किसानों में ग्राम कटरिया पांडेय निवासी विनोद कुमार गिरी को 10,370 रूपये, ग्राम गोपिया निवासी शांति को 5,950 रूपये, ग्राम रमवापुर उर्फ नेबुआ मुस्तहकम निवासी जगराम को 21,097 रूपये, ग्राम सिसई निवासी देवमती को 20,298 रूपये, ग्राम गोपिया निवासी देवेन्द्र चन्द्र को 22,440 रूपये एवं रमेश को 25,500 रूपये तथा ग्राम असनहरा माफी निवासी महफूजुर्रहमान को 30,600 रुपये की धनराशि के डमी चेक प्रदान किए गए।