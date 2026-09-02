सिद्धार्थनगर में रात भर झमाझम बारिश के बाद सुबह खिली तीखी धूप, उमस ने छुड़ाए पसीने

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। सावन में बारिश की बेरुखी के बाद भादों में मौसम का मिजाज बदला है। मंगलवार शाम से हुई वर्षा देर रात तक जारी रही। हालांकि बुधवार सुबह जिले में धूप खिल गई। सुबह से ही तेज धूप रहने के कारण लोगों को उमस का सामना करना पड़ा। हालांकि पिछले 24 घंटे में हुई बारिश से मौसम में कुछ राहत मिली है, लेकिन धूप निकलने के साथ गर्मी और उमस फिर महसूस होने लगी। मौसम विज्ञानी ने अगले तीन-चार दिन बारिश की गति कम रहने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद फिर बारिश जोर पकड़ सकती है।

मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक जिले में 32.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो सामान्य 12.3 मिलीमीटर से 164 प्रतिशत अधिक थी। लगातार बारिश के चलते मानसून सत्र में बारिश की कमी भी 38 से घटकर 36 प्रतिशत रह गई है। बुधवार को बारिश नहीं होने और धूप निकलने से खेतों में जलभराव वाले क्षेत्रों में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।