सिद्धार्थनगर में भारी बारिश का अलर्ट, नर्सरी से आठवीं तक के 2800 से अधिक स्कूल बंद

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। जिले में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मंगलवार को नर्सरी से कक्षा आठ तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिला प्रशासन से प्राप्त निर्देश के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।

सचेत एप से प्राप्त सूचना के अनुसार अगले तीन घंटे में सिद्धार्थनगर समेत आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम से तीव्र वर्षा की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। इसे देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया।