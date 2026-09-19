सिद्धार्थनगर में अपहरण का आरोपी गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाई गई नाबालिग बरामद

जागरण संवाददाता, इटवा। शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध अपहरण का मुकदमा पंजीकृत था। इस घटना में पुलिस को सफलता हाथ लगी। शनिवार को पुलिस टीम ने आरोपित को धर दबोचा और अपहृता को भी खोज निकाला। मामला त्रिलोकपुर थानांतर्गत एक गांव का है।

उक्त गांव निवासी 13 वर्षीय नाबालिग को गांव का ही आरोपित रियाजुद्दीन अंसारी द्वारा भगा ले गया था। घटना 10 सितंबर की बताई गई। इसके बाद पीड़िता के पिता ने 11 सितंबर को थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि आरोपित रियाजुद्दीन अंसारी ने शादी का झांसा देकर घर से ही लड़की को कहीं भगा ले गया।