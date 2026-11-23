जागरण संवाददाता, इटवा। नगर पंचायत बिस्कोहर में ढाई करोड़ रुपये की लागत से विवाह घर का निर्माण होगा। हनुमान नगर वार्ड में बनने जा रहे मंगल भवन का शिलान्यास रविवार को पूजा-अर्चना के साथ किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी ने नपं अध्यक्ष अजय गुप्ता के साथ भूमि पूजन किया।

पूर्व मंत्री द्विवेदी ने कहा कि मंगल भवन बनने के बाद स्थानीय नागरिकों को विवाह, मांगलिक तथा अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए एक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सुलभ स्थान उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास और आमजन की बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।