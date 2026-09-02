सिद्धार्थनगर में आमने-सामने टकराईं दो तेज रफ्तार बाइकें; दो की मौत और तीन गंभीर

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। सदर थाना क्षेत्र के बढ़या गांव के पास बुधवार दोपहर करीब 1:15 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में एक की पहचान संजय निवासी शिवपति नगर टोला जगदीशपुर के रूप में हुई है। दूसरे मृतक के नेपाली नागरिक होने की जानकारी सामने आई है।

बताया जा रहा है कि नेपाल की ओर से आ रहे बाइक सवार तेज रफ्तार से बर्डपुर की तरफ जा रहे थे। बढ़या गांव के पास सामने से नौगढ़ की ओर परिवार के साथ जा रहे भारतीय बाइक सवार से उनकी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में दोनों बाइक चालकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीन लोग घायल हो गए।