सिद्धार्थनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी का फंदे से लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, भनवापुर, (सिद्धार्थनगर)। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के भनवापुर चौराहे पर शुक्रवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में 18 वर्षीय किशोरी का शव फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी होते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

भनवापुर चौराहे पर गया प्रसाद गौतम परिवार के साथ रहते हैं। वह फल-सब्जी की दुकान लगाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। शुक्रवार रात परिवार के सभी सदस्य भोजन करने के बाद सोने चले गए। उनकी 18 वर्षीय पुत्री सोनम अपनी बहन सुंदरी के साथ एक ही बिस्तर पर सोई थी।