सिद्धार्थनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी का फंदे से लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
सिद्धार्थनगर के भनवापुर चौराहे पर एक 18 वर्षीय किशोरी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने ...और पढ़ें
HighLights
भनवापुर चौराहे पर 18 वर्षीय किशोरी का शव फंदे से लटका मिला।
रात करीब एक बजे किशोरी बिस्तर से उठकर बाहर चली गई थी।
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच जारी है।
संवाद सूत्र, भनवापुर, (सिद्धार्थनगर)। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के भनवापुर चौराहे पर शुक्रवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में 18 वर्षीय किशोरी का शव फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी होते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
भनवापुर चौराहे पर गया प्रसाद गौतम परिवार के साथ रहते हैं। वह फल-सब्जी की दुकान लगाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। शुक्रवार रात परिवार के सभी सदस्य भोजन करने के बाद सोने चले गए। उनकी 18 वर्षीय पुत्री सोनम अपनी बहन सुंदरी के साथ एक ही बिस्तर पर सोई थी।
रात करीब एक बजे सोनम अचानक बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर चली गई। इसी दौरान उसकी बहन सुंदरी की नींद खुल गई। बहन को बाहर जाता देख उसे लगा कि सोनम शौचालय गई होगी। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर सुंदरी ने स्वजन को इसकी जानकारी दी। इसके बाद परिवार के लोग सोनम की तलाश करने लगे। तलाश के दौरान वह घर के दूसरे कमरे में छत के कुंडे से दुपट्टे के सहारे लटकी मिली।
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परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची त्रिलोकपुर पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया। थानाध्यक्ष त्रिलोकपुर अनूप कुमार मिश्र ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु के कारणों के संबंध में स्थिति और स्पष्ट होगी। मामले की जांच की जा रही है।
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