सिद्धार्थनगर में सड़क हादसा, ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर; दो लोगों की गई जान

जागरण संवाददाता, बांसी (सिद्धार्थनगर)। ट्रेलर की चपेट में आने से शुक्रवार शाम करीब साढ़े सात बजे बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। दोनों संतकबीरनगर जिले के सनई के पास एक गांव में रिश्तेदारी में बच्चे की मृत्यु होने पर शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे। हादसे के बाद चालक ट्रेलर लेकर फरार हो गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान शिवसागर पांडेय पुत्र रामनिवास पांडेय, निवासी महुली, जिला संतकबीरनगर और वीरेंद्र पांडेय पुत्र शिवपूजन पांडेय निवासी मझौवा खुर्द, थाना रुधौली, जिला बस्ती के रूप में हुई है।

शुक्रवार को 53 वर्षीय शिवसागर व उनके परिवार के अन्य सदस्य शाम को घर लौट रहे थे। परिवार के सदस्य आगे निकल गए थे, जबकि शिवसागर और वीरेंद्र बाइक से पीछे रह गए थे। बांसी कोतवाली के सोनखर चौराहे के पास पीछे से ट्रेलर की टक्कर लगने पर दोनों सड़क पर गिर पड़े। आशंका है कि इसके बाद ट्रेलर का पिछला पहिया उनके ऊपर चढ़ गया। दोनों की कमर में गंभीर चोटें आई थीं।