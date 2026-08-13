सिद्धार्थनगर में पंचायत भवन विवाद पर भड़की हिंसा, दो गुटों में खूनी संघर्ष

जागरण संवाददाता, बांसी, (सिद्धार्थनगर)। पंचायत भवन की अनियमितता की जांच और रास्ते को लेकर चल रही पुरानी रंजिश में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। दोनों ओर से घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ किया गया। सभी पक्ष जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी लगाए गए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एक पक्ष के मोल्हू के अनुसार पंचायत भवन की अनियमितता की जांच से नाराज रामदास, राकेश, रामसुख, रामसजन, अजय, मनोज व गजेंद्र ने 31 जुलाई को गांव के पास बंधे पर उसे घेर लिया। अपशब्द कहते हुए मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर पत्नी सीमा, बेटे राजकुमार, आशीष व विकास बचाने पहुंचे तो आरोपितों ने उनके साथ भी मारपीट की।