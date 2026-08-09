सिद्धार्थनगर की घोंघी नदी में मिला अज्ञात शव, पुलिस जांच में जुटी

संवाद सूत्र, लोटन, (सिद्धार्थनगर)। घोंघी नदी में करीब 40 वर्षीय एक व्यक्ति का शव मिला है। शव लोटन कोतवाली क्षेत्र के जगदीश स्वामी मंदिर से लगभग 100 मीटर पश्चिम पानी में दिखाई दिया। नदी के आसपास मौजूद लोगों की नजर पड़ी तो मौके पर भीड़ जुट गई। आधे घंटे बाद घटना की सूचना पाकर लोटन कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। उसने शव को नदी से निकलवाया और एक-एक बिंदुओं की जांच कर रही है।

रविवार सुबह लोटन कस्बे के पास जगदीश स्वामी मंदिर के लोगों ने घोघीं नदी में एक शव देखा। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। थोड़ी देर में वहां आस-पास के लोग जुट गये और कोतवाली पुलिस भी वहां पहुंच गयी। थाना प्रभारी रवींद्र यादव ने शव को नदी से बाहर निकलवाया और आसपास के लोगों से उसकी पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।