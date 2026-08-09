सिद्धार्थनगर में सड़क हादसा, बाइक की टक्कर से युवक की मौत

जागरण संवाददाता, इटवा, (सिद्धार्थनगर। मार्ग दुर्घटना में एक 38 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। शनिवार देर शाम घटना इटवा थाना के ग्राम मधवापुर के पास उस वक्त हुई। जब गांव निवासी राम निवास अपने के पास सड़क किनारे खड़े थे, तभी तेज रफ्तार पल्सर बाइक ने ठोकर मार दी। मौके पर ही मृत्यु हो गई। जबकि बाइक पर पीछे बैठा युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया।

मधवापुर गांव निवासी राम निवास उर्फ निवास पुत्र अशर्फी रात करीब 9.30 घर के पास सड़क किनारे खड़े थे। तभी इटवा की तरफ से आए बाइक सवार ने टक्कर मार दी। ठोकर इतनी तेज थी कि निवास की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई। जबकि बाइक पर पीछे बैठा युवक भी गंभीर रूप से घायल हुए।