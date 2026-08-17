सिद्धार्थनगर में शादी का झांसा देकर 13 साल की किशोरी को ले गया युवक, विरोध करने पर परिवार वालों को दी धमकी

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। खेसरहा थाना क्षेत्र के एक गांव से 13 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का मामला सामने आया है। किशोरी के स्वजन ने कुनौना निवासी युवक पर उसे ले जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। साथ ही युवक के भाई पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली देने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। स्वजन के अनुसार रविवार सुबह करीब नौ बजे जानकारी हुई कि उनकी 13 वर्षीय पुत्री को कुनौना निवासी मो. इजरान शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया है। आरोप है कि इजरान मुंबई से आया था और उसे किशोरी के नाबालिग होने की जानकारी थी।