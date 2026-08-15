सिद्धार्थनगर के बांसी में मकान में लगी आग, पुलिस ने फालिजग्रस्त वृद्ध को बचाया

जागरण संवाददाता, बांसी (सिद्धार्थनगर)। श्याम नगर मोहल्ले में शनिवार सुबह मकान में लगी भीषण आग में फालिजग्रस्त 70 वर्षीय वृद्ध ऊपर की मंजिल में फंस गए। आग और धुएं से घिरे राजेंद्र अग्रहरि को पुलिस व अग्निशमन विभाग की टीम ने लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। धुएं के कारण सांस लेने में दिक्कत होने पर उन्हें 50 शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय बांसी में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है।

अश्वनी अग्रहरि के मकान में सुबह करीब साढ़े 10 बजे शार्ट सर्किट से आग लगी। उस समय घर में पांच सदस्य थे। आग लगते ही चार सदस्य बाहर निकल आए, लेकिन फालिजग्रस्त राजेंद्र अग्रहरि ऊपर की मंजिल में फंस गए। सूचना मिलने के करीब आधे घंटे के भीतर बांसी क्षेत्राधिकारी शुबेंदु सिंह, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मृत्युंजय पाठक पुलिस टीम और अग्निशमन कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। राहत-बचाव अभियान चलाकर वृद्ध को बाहर निकाला गया।

बताया गया कि आग मकान की निचली मंजिल से शुरू होकर ऊपर तक पहुंच गई। घर में रखा गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। गृहस्वामी अश्वनी अग्रहरि ने चार लाख रुपये से अधिक के नुकसान की बात बताई है। आग के दौरान घर में रखे दो सिलेंडर भी फट गए। इससे मोहल्ले में दहशत फैल गई।