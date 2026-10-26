सिद्धार्थनगर के इस गांव में लंगूर के डर से लोग नहीं चलाते ट्रैक्टर, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

संवाद सूत्र, सिद्धार्थनगर। हसवापार में ट्रैक्टर की आवाज सुनते ही आक्रामक होने वाला लंगूर अब बच्चों और ग्रामीणों पर हमला कर रहा है। पिछले दस दिनों में छह लोगों को घायल कर चुके लंगूर के आतंक से गांव में दहशत है। शनिवार को 18 वर्षीय नीरज लोधी पुत्र बालगोविंद पर हमले के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने प्रधान के घर पर प्रदर्शन कर लंगूर को पकड़ने की मांग की और कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

ग्रामीणों के मुताबिक, कई महीनों से काले मुंह वाला लंगूर हसवापार और आसपास के गांवों के सिवान में घूम रहा है। ट्रैक्टर की आवाज सुनते ही वह दौड़कर पहुंचता है और चालक की सीट पर चढ़कर हमला करने लगता है। उसके डर से चालक वाहन छोड़कर भागने को मजबूर हो जाते हैं।

अब तक जुगेश लोधी, अजय मौर्य, दिनेश, रोहित और कल्लू भी उसके हमले में घायल हो चुके हैं। नीरज की जांघ में गंभीर चोट लगने पर कई टांके लगाने पड़े थे। गोनहाताल निवासी वेद साहनी ने बताया कि हाल ही में धान की दौनी के दौरान ट्रैक्टर की आवाज सुनकर लंगूर पहुंच गया और सीट पर बैठ गया। उसे देखकर चालक भाग निकला। बाद में ग्रामीणों ने लाठी-डंडों की मदद से उसे भगाया।