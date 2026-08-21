सिद्धार्थनगर में संवरेंगे ब्रिटिश काल के 10 सागर, कालानमक धान की बढ़ेगी खुशबू और पैदावार

जितेन्द्र पाण्डेय, सिद्धार्थनगर। ब्रिटिश काल में बनाए गए जिले के 10 सागर अब फिर कालानमक की खुशबू और पोषकता बढ़ाने में सहायक बनेंगे। नेपाल सीमा से सटे इस जिले में इन सागरों की कुल जल संग्रहण क्षमता करीब 70 लाख घनमीटर रही है, लेकिन वर्षों से सिल्ट और गाद भरने के कारण वर्तमान क्षमता करीब 45 लाख घनमीटर रह गई है। सागरों के गहरीकरण और नहरों की सफाई से पुरानी सिंचाई व्यवस्था बहाल करने की तैयारी है।

ड्रेनेज विभाग ने मझौली और शिवपति सागर का परीक्षण कराया तो जलधारण क्षमता में आई कमी सामने आई। आठ लाख घनमीटर क्षमता वाले मझौली सागर में अब करीब 5.8 लाख और तीन लाख घनमीटर क्षमता वाले शिवपति सागर में केवल 2.3 लाख घनमीटर पानी संग्रहित हो पा रहा है। वर्ष 1901 में स्थापित इन सागरों से करीब 256 किलोमीटर लंबी नहरें निकली हैं।

मान्यता है कि हिमालय से करीब 40 किलोमीटर दूरी पर होने के कारण पर्वतीय जड़ी-बूटियों का अर्क वर्षाजल के साथ यहां पहुंचता था। सागरों से नहरों के माध्यम से यही पानी खेतों तक पहुंचता था, जो कालानमक धान की विशिष्ट सुगंध और पोषक तत्वों को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। समय के साथ सागरों में गाद भरने से जलधारण क्षमता घटी तो नहरों की सिंचाई व्यवस्था भी प्रभावित होती चली गई।

18 हजार हेक्टेयर में खेती, 30 हजार किसान जुड़े

जिले में करीब 18 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में कालानमक की खेती होती है। करीब 30 हजार किसान सीधे तौर पर इससे जुड़े हैं। सागरों की जलधारण क्षमता बढ़ने और नहरों से पुरानी तरह सिंचाई व्यवस्था बहाल होने पर इन किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।