पीएम श्री विद्यालयों के बच्चों का बनेगा QR परिचय पत्र, सिद्धार्थनगर के 33 विद्यालयों को भेजा जा चुका है पैसा

संवाद सूत्र, औराताल। पीएम श्री विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं की पहचान अब आधुनिक होने जा रही है। शासन की पहल पर इन विद्यालयों के बच्चों के लिए क्यूआर कोड आधारित परिचय पत्र तैयार कराया जाएगा। जिससे विद्यार्थियों की पहचान व्यवस्थित और पारदर्शी होने की उम्मीद है। इसके लिए विद्यालयों को बजट भी उपलब्ध कराया जा चुका है।

डुमरियागंज ब्लाक में श्यामपुर, देईपार तथा डुमरियागंज पीएम श्री विद्यालय समेत जनपद के 33 पीएम श्री विद्यालय हैं। यहां के बच्चों के क्यूआर आधारित परिचय पत्र में विद्यार्थी का नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज किए जाएंगे। इससे कागजी विवरण पर निर्भरता भी कम होगी।