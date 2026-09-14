भारत-नेपाल बॉर्डर पर पुलिस और SSB की टीम ने बरामद किया 470 पीस हुक्का मसाला, तस्कर फरार

संवाद सूत्र, झुलनीपुर। भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बहुआर पुलिस और पथलहवा एसएसबी की संयुक्त टीम ने 470 पीस अफजाल हुक्का मसाला बरामद किया। कार्रवाई के दौरान तस्कर बोरी खेत में फेंककर नेपाल की ओर भाग गए।

बहुआर चौकी प्रभारी मनोज कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस और एसएसबी की टीम सीमा क्षेत्र में गश्त कर रही थी। जब टीम भारत-नेपाल सीमा के स्तंभ संख्या 498 के पास पहुंची, तो कुछ लोग सिर पर बोरी रखकर नेपाल जाने की कोशिश कर रहे थे। टीम को नजदीक आते देख तस्कर बोरी खेत में छोड़कर भाग गए।