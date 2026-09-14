यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, 17 सितंबर से लखनऊ में होगी EVM-VVPAT की फर्स्ट लेवल चेकिंग

संवाद सूत्र, बाराबंकी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ईवीएम और वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) की तैयारी तेज हो गई है। मशीनों की जांच पूरी पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों के अनुसार विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

लखनऊ में आयोजित कार्यशाला में मंगलवार को बाराबंकी के जिला निर्वाचन अधिकारी ईशान प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह और न्यायिक एडीएम राजकुमार यादव शामिल हुए हैं। लखनऊ के सुलतानपुर रोड स्थित रूपाम (डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी) में सुबह 10 से शाम चार बजे तक आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में 33 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और एफएलसी सुपरवाइजरों को ईवीएम-वीवीपैट की एफएलसी प्रक्रिया की बारीकियां बताई जा रही हैं।