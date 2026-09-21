नेपाल में चार दिन भारी बारिश की चेतावनी, बॉर्डर से सटे यूपी के जिलों के लिए अलर्ट जारी
नेपाल में चार दिन तक भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी के बाद भारत-नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है।
HighLights
नेपाल में 24-28 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी।
भारत-नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ाई गई, यात्रियों को सलाह।
पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, तराई में बाढ़ का खतरा।
जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। नेपाल में 24 से 28 सितंबर तक भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी के बाद भारत-नेपाल सीमा पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल के जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम तंत्र पर निगरानी बढ़ाई है।
विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और उत्तर अंडमान सागर में बन रहा निम्न दबाव क्षेत्र नेपाल में वर्षा बढ़ा सकता है। नेपाली मौसमविदों ने 26 सितंबर को अधिक जोखिम वाला दिन बताया है।
नेपाली समाचार माध्यम ऑनलाइन खबर के अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मौसमविद डा. विनोद पोखरेल ने अलग-अलग पूर्वानुमान नमूनों के आधार पर 24 से 28 सितंबर के बीच कुछ स्थानों पर 400 मिलीमीटर से अधिक वर्षा की आशंका जताई है।
कुछ नमूनों में इससे भी अधिक वर्षा का अनुमान है, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि इतनी वर्षा पूरे नेपाल में समान रूप से नहीं होगी। मौसमविद उज्ज्वल उपाध्याय ने भी 24 से 27 सितंबर के बीच विशेष सतर्कता की सलाह दी है।
भारी वर्षा से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन तथा तराई क्षेत्रों में बाढ़ और जलभराव का खतरा बढ़ सकता है। मध्य और पश्चिमी नेपाल में वर्षा का प्रभाव अधिक रहने की आशंका जताई गई है। तैयार धान की फसल को भी सुरक्षित रखने की सलाह किसानों को दी गई है।
सीमा पर यात्रियों को किया जा रहा सतर्क
सिद्धार्थनगर के खुनुवा, ककरहवा और बढ़नी सीमा मार्गों से नेपाल जाने वाले लोगों को भी सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। भंसार कराते समय प्रशासन की ओर से यात्रियों को बताया जा रहा है कि अगले चार दिनों में प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा का कार्यक्रम न बनाएं।
विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचने और मौसम की स्थिति देखकर यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। सड़क मार्ग पर भूस्खलन से आवागमन प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह सावधानी बरती जा रही है।
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