नेपाल में चार दिन भारी बारिश की चेतावनी, बॉर्डर से सटे यूपी के जिलों के लिए अलर्ट जारी

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। नेपाल में 24 से 28 सितंबर तक भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी के बाद भारत-नेपाल सीमा पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल के जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम तंत्र पर निगरानी बढ़ाई है।

विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और उत्तर अंडमान सागर में बन रहा निम्न दबाव क्षेत्र नेपाल में वर्षा बढ़ा सकता है। नेपाली मौसमविदों ने 26 सितंबर को अधिक जोखिम वाला दिन बताया है। नेपाली समाचार माध्यम ऑनलाइन खबर के अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मौसमविद डा. विनोद पोखरेल ने अलग-अलग पूर्वानुमान नमूनों के आधार पर 24 से 28 सितंबर के बीच कुछ स्थानों पर 400 मिलीमीटर से अधिक वर्षा की आशंका जताई है। कुछ नमूनों में इससे भी अधिक वर्षा का अनुमान है, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि इतनी वर्षा पूरे नेपाल में समान रूप से नहीं होगी। मौसमविद उज्ज्वल उपाध्याय ने भी 24 से 27 सितंबर के बीच विशेष सतर्कता की सलाह दी है।

भारी वर्षा से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन तथा तराई क्षेत्रों में बाढ़ और जलभराव का खतरा बढ़ सकता है। मध्य और पश्चिमी नेपाल में वर्षा का प्रभाव अधिक रहने की आशंका जताई गई है। तैयार धान की फसल को भी सुरक्षित रखने की सलाह किसानों को दी गई है।