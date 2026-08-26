खलीलाबाद-बहराइच रेल परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया हुई तेज

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। खलीलाबाद-बहराइच नई रेल परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। बांसी तहसील क्षेत्र के 15 गांवों में प्रस्तावित रेल लाइन और रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा।

नई रेल लाइन के लिए चयनित 10 गांवों में 31 अगस्त से निरीक्षण शुरू होगा। वहीं, एनएच-28 के रेलवे चैनेज 53600 पर प्रस्तावित आरओबी संख्या 77 के लिए पांच गांवों में भूमि का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से संबंधित किसानों की अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के संबंध में धारा 20 ई का अंतिम गजट प्रकाशन हो चुका है। भारत के राजपत्र में इसका प्रकाशन 14 जुलाई को किया गया था। स्थानीय समाचार पत्रों में भी 20 से 31 जुलाई तक प्रकाशन कराया गया। अब विशेष भूमि अध्याप्ति विभाग की ओर से आगे की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है।

नई रेल लाइन के लिए अंतरखुसवा, परसिया, बहेरवा, अकसरा माफी, मिठवल खुर्द (मिठवल कला), सिसई कला, गिधौरा, सिसवा, पेड़ार और बाम्हनपुरवा गांवों में भूमि का सत्यापन किया जाएगा। वहीं आरओबी संख्या 77 के लिए कोल्हुआ बुजुर्ग तपा असनार, छितौना तपा असनार, बाजारडीह, कोल्हुआ खुर्द तपा असनार और पुरबेला माफी गांवों को शामिल किया गया है। इन गांवों में 17 से 21 अगस्त तक सुबह 11 बजे से भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था।