'किराया पूरा, सफर अधूरा', सिद्धार्थनगर में डग्गामार बसों का बोलबाला; क्षमता से अधिक सवारी ढो रहे वाहन

संवाद सूत्र, बिस्कोहर (सिद्धार्थनगर)। प्राइवेट वाहनों में सवारी भरने का कोई नियम नहीं है। स्थिति ये है कि 42 सीट वाली बस में 70 यात्री भर दिए जाते हैं। ऐसे में बहुतों को खड़े होकर सफर करना पड़ता है। उमस भरी गर्मी में यात्री बेहाल रहते हैं, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है और न ही आरटीओ विभाग द्वारा कोई जांच ही की जाती है।

बिस्कोहर-इटवा, इटवा से बांसी और बढ़नी, डुमरियागंज मार्ग पर जो बसें चलती हैं, अधिकांश डग्गामारी की तर्ज पर चल रही हैं। बसों में क्षमता से करीब दोगुनी सवारियां भरी जाती हैं। कभी-कभी तो सवार को नीचे उतरने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि बस के अंदर जगह ही नहीं रहती है कि बाहर निकला जा सके।

बस के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं बचती है। हवा पास न होने के कारण यात्रियों को कभी-कभी दम घुटने का एहसास होता है। मनमाना किराया देने के बाद भी सुकून की यात्रा नसीब नहीं होती है। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी खराब व्यवस्था से त्रस्त रहते हैं।