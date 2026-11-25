प्रेम कौशल, सिद्धार्थनगर। भारत और नेपाल के बीच हवाई संपर्क को नई गति मिलने जा रही है। करीब 17 वर्षों से एकतरफा संचालित बी-345 (काठमांडू-भैरहवा-लखनऊ) हवाई मार्ग को अब दोनों दिशाओं में विमानों के आवागमन के लिए खोलने पर सहमति बनी है।

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की नवंबर 2026 में भारत यात्रा के दौरान हुई द्विपक्षीय वार्ता में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। 23 नवंबर को जारी संयुक्त बयान में भी इसका उल्लेख किया गया है। इस पहल से लखनऊ और भैरहवा के बीच हवाई संपर्क मजबूत होने के साथ नेपाल में प्रवेश का रास्ता भी सुगम होने की उम्मीद है।

अब तक एकतरफा संचालन की व्यवस्था के चलते इस हवाई मार्ग का उपयोग सीमित था। दोनों दिशाओं में विमानों की आवाजाही की अनुमति मिलने से नेपाल आने और वहां से भारत लौटने वाले विमानों को अधिक सुविधाजनक मार्ग उपलब्ध हो सकेगा। इससे भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन को भी प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।