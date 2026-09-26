गोरखपुर से शकूरबस्ती तक चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, नेपाल बॉर्डर के यात्रियों को भी आवागमन में होगी सुविधा

संवाद सूत्र, तुलसियापुर। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने गोरखपुर से शकूरबस्ती के बीच वाया बढ़नी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन के बढ़नी रेलवे स्टेशन पर ठहराव से सिद्धार्थनगर, शोहरतगढ़, बढ़नी सहित नेपाल सीमा क्षेत्र के यात्रियों को दिल्ली आवागमन में अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि ट्रेन संख्या 05101 गोरखपुर–शकूरबस्ती पूजा स्पेशल चार अक्टूबर से प्रत्येक रविवार को चलेगी। गोरखपुर से शाम चार बजे रवाना होकर ट्रेन शाम 5.2 बजे बढ़नी पहुंचेगी और विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव करते हुए अगले दिन सुबह 11:05 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी।