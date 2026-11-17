जागरण संवाददाता, डुमरियागंज(सिद्धार्थनगर)। नगर में इन दिनों यातायात व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर गई है। बीते एक सप्ताह से डुमरियागंज इटवा रोड सहित मंदिर चौराहा, बैदौला चौराहा और नगर के प्रमुख संपर्क मार्गों पर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है। इस अव्यवस्था के कारण आम राहगीरों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है।

स्थानीय नागरिकों के अनुसार पर्वो व मांगलिक कार्यक्रमों के चलते बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसके अतिरिक्त गैर-प्रांतों से आए वाहनों के नगर में प्रवेश करने और मुख्य मार्गों पर बेतरतीब ढंग से खड़े होने से यातायात का दबाव कई गुना बढ़ गया है।

जाम का सबसे बुरा असर आवश्यक सेवाओं और नौनिहालों पर पड़ रहा है। दोपहर में स्कूल की छुट्टी के समय स्कूली वाहन घंटों जाम में फंसे रहते हैं, जिससे बच्चे भूख-प्यास से बिलबिला उठते हैं। वहीं, सायरन बजाती एंबुलेंस को भी रास्ता न मिल पाने से गंभीर मरीजों की जान पर बन आती है।