दीवाली पर 53600 LPG गैस उपभोक्ता नहीं बुक कर सकेंगे सिलिंडर, सिद्धार्थनगर में चेतावनी के बाद टेंशन में लोग

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। दीपावली पर रसोई गैस सिलेंडर की जरूरत के बीच जिले के हजारों उपभोक्ताओं की मुश्किल बढ़ सकती है। ई-केवाईसी अपडेट नहीं कराने पर गैस सिलेंडर की बुकिंग नहीं हो सकेगी। जिला पूर्ति कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, जिले में कुल 6,35,666 रसोई गैस उपभोक्ता हैं।

इनमें 23,600 उज्ज्वला और 30 हजार सामान्य श्रेणी के उपभोक्ताओं की केवाईसी अभी तक अपडेट नहीं हुई है। ऐसे में समय रहते प्रक्रिया पूरी नहीं कराने वालों को त्योहार पर परेशानी उठानी पड़ सकती है। इटवा सहित जिले की विभिन्न गैस एजेंसियों पर लंबित केवाईसी पूरी कराने की जरूरत है। इटवा स्थित एचपी गैस एजेंसी के 22,832 उपभोक्ताओं में 554 की केवाईसी अपडेट नहीं है। इनमें 54 उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं। केवाईसी पूरी नहीं होने से उज्ज्वला लाभार्थियों को योजना के तहत मिलने वाली सुविधा प्रभावित हो सकती है, जबकि सामान्य उपभोक्ताओं की भी बुकिंग रुक सकती है।