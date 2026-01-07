Language
    तेज रफ्तार कार की टक्‍कर से आठ साल की मासूम की मौत, पर‍िवार में मचा कोहराम

    By Vivek Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:44 PM (IST)

    तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक आठ वर्षीय किशोरी की मृत्यु हो गई है। गोल्हौरा थाना क्षेत्र के उसकी गांव निवासी वेद प्रकाश की आठ वर्षीय पुत्री अनु ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, गोल्हौरा। तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक आठ वर्षीय किशोरी की मृत्यु हो गई है। गोल्हौरा थाना क्षेत्र के उसकी गांव निवासी वेद प्रकाश की आठ वर्षीय पुत्री अनुराधा स्वजन संग बुधवार को एकडेंगवा चौराहे पर गई थी। इसी दौरान इटवा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार ठोकर मार दी।

    हादसे में गंभीर रूप से घायल बच्ची को स्वजन तत्काल बांसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक अनुराधा प्राथमिक विद्यालय उसकी में कक्षा तीन की छात्रा थी।

    सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। हादसे के बाद चालक वाहन सहित फरार हो गया। इस हृदयविदारक घटना से स्वजन का रो रोकर बुरा हाल है तथा गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।