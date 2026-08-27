श्रावस्ती: नहर में दिखी दुर्लभ डॉल्फिन, देखने वालों की उमड़ी भीड़

संवाद सूत्र, श्रावस्ती। सिरसिया क्षेत्र के चौबेपुरवा गांव के पास नहर में बहकर डॉल्फिन पहुंच गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर डाल्फिन काे सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। टीम उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की तैयारी में जुटी है।

ग्राम पंचायत रानीपुर के चौबेपुरवा गांव के पास स्थित नहर में गुरुवार को डॉल्फिन बह कर पहुंच गई। प्रभागीय वनाधिकारी धनराज मीणा के निर्देश पर उप प्रभागीय वनाधिकारी वेद प्रकाश व ककरदरी रेंजर मोहित श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम नहर के पास पहुंची।