श्रावस्ती में आपदा दे गई गहरे जख्म, खेतों में सड़ रही किसानों की उम्मीद

संवाद सूत्र, इकौना(श्रावस्ती)। मानसून विदा हो रहा है, लेकिन जाते-जाते किसानों के लिए तबाही के निशान छोड़ गया। एक पखवारे के भीतर दो बार आए आंधी-बारिश ने खेतों में खड़ी धान, गन्ना व केले की फसल को जमीन पर बिछा दिया। अधपकी धान की बालियां पानी में डूबी हैं और सड़ती फसल के साथ किसानों की उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं। पेड़ और अन्य संसाधनों को हुए नुकसान के बीच अन्नदाता अब मुआवजे की आस लगाए हैं।

प्राकृतिक आपदा का यह मंजर किसानों के लिए दोहरी मार है। पहले लागत जुटाने की चिंता और अब तैयार होती फसल बर्बाद होने का दर्द किसानों को परेशान कर रहा है। यद्यपि शासन की ओर से क्षति का आकलन कराया गया है, लेकिन ऐसे किसानों की संख्या बहुत है, जिनके खेतों तक आकलन करने वाली टीम अब तक नहीं पहुंची। ऐसे में नुकसान का वास्तविक आंकड़ा सामने आने और राहत मिलने पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

किसान रामकुमार ने बताया कि धान की फसल गिरने से बालियां पानी में दब गई हैं। दाने सड़ रहे हैं, लागत भी नहीं निकल पाएगी। किसान रामनरेश ने बताया कि खेती में खाद, बीज और मजदूरी पर बड़ी रकम खर्च की थी। फसल बर्बाद होने से लागत निकालना भी मुश्किल है। जरुरी खर्च के लिए बचत संभव ही नहीं है। किसान नेता विनोद शुक्ला बताया कि खेतों में नुकसान साफ दिख रहा है, फिर भी मौके पर जाकर क्षति का आकलन नहीं हो रहा है।