2 मुंह और 4 आंखें... यूपी के श्रावस्ती में अनोखे बछड़े ने लिया जन्म, देखने वालों का लगा तांता

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। जमुनहा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत भिठिया चिचड़ी के चिचड़ी चौराहे पर बुधवार की सुबह गाय ने एक ऐसे बछड़े को जन्म दिया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। बछड़े दो मुंह और चार आंखें हैं।

चौराहा निवासी तेज प्रताप यादव की गाय ने बछड़े को जन्म दिया तो सभी लोग अचरज में पड़ गए। दो मुंह व चार आंखों वाले बछड़े के जन्म की खबर गांव में फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचने लगे।