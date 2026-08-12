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    2 मुंह और 4 आंखें... यूपी के श्रावस्ती में अनोखे बछड़े ने लिया जन्म, देखने वालों का लगा तांता

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 06:36 PM (IST)

    श्रावस्ती के भिठिया चिचड़ी गांव में एक गाय ने दो मुंह और चार आंखों वाले अनोखे बछड़े को जन्म दिया, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ...और पढ़ें

    HighLights

    1. गाय ने दो मुंह और चार आंखों वाले बछड़े को जन्म दिया।

    2. बछड़े को देखने के लिए चिचड़ी चौराहे पर भीड़ उमड़ी।

    3. पशु चिकित्सा अधिकारी ने इसे प्राकृतिक प्रभाव बताया।

    जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। जमुनहा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत भिठिया चिचड़ी के चिचड़ी चौराहे पर बुधवार की सुबह गाय ने एक ऐसे बछड़े को जन्म दिया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। बछड़े दो मुंह और चार आंखें हैं।

    चौराहा निवासी तेज प्रताप यादव की गाय ने बछड़े को जन्म दिया तो सभी लोग अचरज में पड़ गए। दो मुंह व चार आंखों वाले बछड़े के जन्म की खबर गांव में फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचने लगे।

    देखते ही देखते चिचड़ी चौराहे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई इस अनोखे बछड़े को देखने के लिए उत्सुक नजर आया।

    यह एक प्रकार का प्राकृतिक प्रभाव है, जो स्पर्म के स्तर से होता है। मानव में छह अंगुलियां होना भी इसी प्रकार का प्रभाव होता है। दो मुंह व चार आंखों के साथ बछड़ा जीवित रहे, इसकी पूरी संभावना है। हालांकि प्रकृति जब कुछ अधिक दे देती है, तो उसी अंग में कमी भी छोड़ देती है। ऐसा होगा तो जीवन और मृत्यु के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

                                                                                डॉ. इमरान खान, पशु चिकित्साधिकारी, सोनवा

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